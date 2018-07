Advocaat corta Sneijder e resgata Babel na Holanda para buscar vaga na Copa

O meia Wesley Sneijder foi cortado nesta sexta-feira da seleção da Holanda para os dois últimos compromissos da equipe no Grupo A das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, contra Bielorrússia (fora) e Suécia (em casa).

A novidade entre os 24 convocados pelo técnico Dick Advocaat foi o nome do atacante Ryan Babel, chamado novamente após seis anos fora do selecionado holandês.

Advocaat elogiou Sneijder, de 33 anos, recordista de jogos pela Holanda (132) e vice-campeão mundial na Copa da África do Sul, em 2010, mas revelou que o corte se deveu ao fato de o jogador não estar atuando pelo Nice, seu atual clube. "Ele continua sendo um excelente jogador. Mas tem de jogar na equipe do Nice".

Com relação a Babel, ex-jogador de Ajax e Liverpool, atualmente no Besiktas, da Turquia, o técnico holandês explicou que a boa fase na equipe turca e a lesão de Quincy Promes, que joga no Spartak, foram determinantes para o retorno do atacante à seleção. "Ele merece estar de volta. Com Promes fora, é uma ótima alternativa", confirmou Dick Advocaat.

A Holanda corre sérios riscos de não obter vaga para o Mundial da Rússia. Em terceiro lugar na sua chave, com 13 pontos, atrás de Suécia (16) e França (17), o país precisa garantir pelo menos o segundo lugar para disputar a repescagem (os oito melhores segundos colocados se enfrentarão e os quatro vencedores destes confrontos terão o acesso à Copa garantido).

O time holandês possui um saldo de gols - critério que poderá definir a segunda colocação do grupo - bastante inferior em relação aos suecos (5 a 11). "A coisa mais importante é ganharmos. Então, veremos quantos gols poderemos marcar", finalizou Advocaat.

Confira a lista de convocados da Holanda:

Goleiros - Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton) e Jeroen Zoet (PSV Eindhoven).

Defensores - Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Southampton), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha Berlin), Kenny Tete (Lyon) e Joel Veltman (Ajax).

Meio-campistas - Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV Eindhoven), Davy

Klaassen (Everton), Davy Proepper (Brighton), Kevin Strootman (Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord) e Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Atacantes - Ryan Babel (Besiktas), Memphis Depay (Lyon), Bas Dost (Sporting), Vincent Janssen (Fenerbahçe), Juergen Locadia (PSV Eindhoven) e Arjen Robben (Bayern de Munique).