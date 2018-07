Advogado cita filme para reforçar tese de que treinador de ginástica é inocente

O advogado Luís Ricardo Davanzo, que defende o ex-técnico da seleção brasileira masculina de ginástica artística Fernando de Carvalho Lopes das acusações de abuso sexual, disse que é preciso aguardar o término da investigação policial antes de se tecer uma conclusão a respeito do caso. Além de reiterar que Fernando nega as denúncias, conforme o treinador já havia feito na reportagem veiculada pelo programa Fantástico, da Globo, no último domingo, o advogado citou um filme em cartaz nos cinemas do País para reforçar a tese de inocência de seu cliente.

Trata-se de "Aos Teus Olhos", que conta a história de Rubens (personagem vivido pelo ator Daniel Oliveira), um professor de natação que se vê acusado pelos pais de um dos meninos para quem dá aula de tê-lo beijado na boca no vestiário da escola. Logo a história viraliza em um grupo no WhatsApp e nas redes sociais. O longa aborda justamente o linchamento virtual prévio ao desfecho da suposta história de pedofilia.

"O filme demonstra que houve conspiração e, no fim, o professor é inocente. E temos de analisar também o momento da acusação. Ele (Fernando) estava prestes a ter o melhor momento na carreira, que era ir para a Olimpíada como professor. Por isso, temos de apurar com calma, aguardar a Polícia Civil, ouvir todos que se sentem vítimas", falou Davanzo, em contato com o Estado.

Ele se refere à primeira acusação, feita ainda em 2016, pouco antes dos Jogos Olímpicos do Rio, por um menor de idade que alegou ter sido abusado pelo treinador durante anos. Foi a partir desta denúncia que, no primeiro momento, a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) decidiu afastar Fernando e, porteriormente, muitas outras vozes tomaram coragem para vir a público e contar suas histórias com o técnico, que trabalhava no Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), clube particular de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

“O Fernando nega, embora não tenha sido envolvido ainda pela Justiça porque o Ministério Público requereu a oitiva de várias pessoas que teriam feito essas alegações", explicou o advogado. De acordo com a reportagem do Fantástico, 42 pessoas, das mais de 80 ouvidas ao longo dos quatro meses de apuração, alegaram ter sido vítimas de algum tipo de abuso fisico, moral ou sexual pelo treinador.

"Até agora há pouco, eu sequer tinha visto a matéria. Fomos procurados (pela reportagem do programa) no início de quinta para sexta. Lógico que o poder da mídia é grande e ninguém gosta de ver sua imagem, sua reputação sendo colocada à prova nos meios de comunicação, mas ele vai procurar provar sua inocência", comentou Davanzo.

De acordo com o advogado, Fernando é casado e pai de dois filhos "com menos de 10 anos" de idade. "A mulher, desde o primeiro instante, está com ele, porque conhece o marido que tem. Os familiares, os amigos, estão dando total apoio a ele."