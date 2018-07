Advogado do clube diz que confissão não ajuda O Corinthians não espera que a confissão que o menor H.A.M. apresentará hoje à Justiça como responsável pelo disparo do sinalizador que matou Kevin Beltrán Espada, na última quarta-feira, influencie na decisão Conmebol. A entidade deve se pronunciar hoje sobre o recurso que o clube apresentou para anular a liminar que impede o Alvinegro de jogar com o apoio da sua torcida nos jogos da Libertadores durante 60 dias.