Aeronave do São Paulo sofre problema em Guarulhos e atrasa retorno da delegação

O São Paulo foi obrigado a alterar o seu plano de voo para retornar à capital paulista após o empate por 2 a 2 diante do Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil. O avião, que sairia de Guarulhos para buscar a delegação em Caxias do Sul, sofreu problemas técnicos e não pôde decolar no horário previsto.

Com isso, o treino que aconteceria no CT da Barra Funda, nesta quinta-feira foi cancelado. Apenas jogadores que permaneceram em São Paulo farão uma atividade. A reapresentação passou para sexta-feira, às 11h.

Segundo o comunicado do clube, o São Paulo sairá de Caxias do Sul apenas na tarde desta quinta-feira. O remanejamento do voo foi realizado pela GOL, empresa aérea responsável por trazer a delegação da equipe tricolor.

Pelo atraso, o São Paulo terá apenas um dia de preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para este sábado, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo vem de derrota, por 3 a 1, frente ao Flamengo, e ocupa a sétima colocação. Na estreia, derrotou o Athletico por 4 a 0, no Morumbi.