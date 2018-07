Aeroporto de Heathrow prepara-se para grande êxodo pós-Olimpíada Os atletas olímpicos e os turistas podem estar contando os dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres no dia 27 de julho, mas os administradores do Aeroporto de Heathrow estão concentrando suas atenções no dia seguinte à cerimônia de encerramento.