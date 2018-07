Aeroportos e hotéis também causam preocupação

São Paulo e Rio estariam em situação relativamente confortável. Mas a Fifa teme um caos no transporte de torcedores para jogos de seleções tradicionais em Manaus, Cuiabá e outras sedes menores. As obras em aeroportos não estão avançadas e projetos de hotéis em algumas cidades não saíram do papel.

A Fifa já pensa até em voos especiais para levar e buscar torcedores no mesmo dia dos jogos, no caso de sedes com problemas. Como as seleções não terão sede fixa, quem chegar à final poderá percorrer, em alguns casos, mais de 9 mil quilômetros. /J.C.