Aeroportos preocupam Sérgio Cabral para 2014 e 2016 O governador do Rio, Sérgio Cabral, disse nesta terça-feira que a sua maior preocupação para a Olimpíada de 2016 e a Copa de 2014 é a situação dos aeroportos do País, que precisam passar por reformas. Ele cobrou mais investimento do governo federal no setor e voltou a insistir na privatização do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, após reunião com a Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional (COI), num hotel na zona oeste do Rio.