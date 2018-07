África do Sul assume a liderança Depois do decepcionante empate sem gols com Cabo Verde na abertura do torneio, a África do Sul se reabilitou ontem. Ganhou por 2 a 0 de Angola e, beneficiada pelo empate por 1 a 1 entre Marrocos e Cabo Verde, assumiu a liderança isolada do Grupo A com quatro pontos (Marrocos e Cabo Verde têm dois, e Angola está na lanterna com um).