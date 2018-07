África do Sul desiste de Olimpíada para construir moradias Um ano depois da Copa do Mundo, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, anunciou ontem que não apresentará a candidatura do país para sediar os Jogos Olímpicos de 2020. Com o dinheiro investido no projeto e no lobby por votos, o governo diz que poderia construir milhares de casas para a população. "Acreditamos que o custo apenas da candidatura seria de cerca de US$ 50 milhões (R$ 82 milhões)", observou o porta-voz Jummy Manyi.