África do Sul e Cabo Verde se classificam A Copa Africana de Nações teve ontem dois jogos emocionantes que só foram definitos nos últimos minutos. No Grupo A, em Durban, a anfitriã África do Sul estava sendo eliminada por Marrocos até os 42 minutos do segundo tempo, mas um gol salvador de Sangweni estabeleceu o empate por 2 a 2 e garantiu a classificação da equipe para as quartas de final, Marrocos foi eliminado.