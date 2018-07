África do Sul faz gol de antes do meio de campo, mas Camarões busca empate

O destaque da partida ficou por conta do segundo gol sul-africano, marcado por Hlompo Kekana, em um tiro de muito longe. O jogador roubou a bola na intermediária de defesa e, antes do meio de campo, mandou um verdadeiro míssil em direção ao gol adversário, surpreendendo o arqueiro camaronês.

Com o empate, o time camaronês chegou a sete pontos em três jogos, enquanto a África do Sul segue sem vencer nas Eliminatórias, com dois empates e ocupando a terceira colocação. Mauritânia, com seis pontos, e Gambia, com um, completam a chave.

Também pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações, Youssef El Arabi marcou de pênalti o gol que garantiu a vitória do Marrocos sobre Cabo Verde, mantendo 100% de aproveitamento e liderança do Grupo F, seguido pelo rival deste sábado, com seis. Pela mesma chave, São Tomé e Príncipe chegou a três pontos ao vencer por 2 a 1 a lanterna Líbia, que tem três derrotas em três jogos.

Pelo Grupo B, a República Democrática do Congo bateu Angola por 2 a 1 e chegou a seis pontos, na ponta. No Grupo D, Burkina Faso venceu Uganda por 1 a 0 e tomou a liderança da chave da seleção adversária deste sábado.

No Grupo H das Eliminatórias, as Ilhas Maurício venceram Ruanda por 1 a 0 e chegaram à vice-liderança, três pontos atrás de Gana. Pelo Grupo J, no jogo dos piores colocados, as Ilhas Seychelles superaram Lesoto por 2 a 0, conquistando a primeira vitória, mas Argélia e Etiópia aparecem nas primeiras posições da chave.

Pelo Grupo K, o Senegal manteve o aproveitamento perfeito ao conquistar a terceira vitória. O time foi a nove pontos ao bater por 2 a 0 o lanterna Níger (com três pontos). Ainda neste sábado, pela mesma chave, a Namíbia venceu Burundi por 3 a 1 e embolou o grupo, pois as duas seleções também somam três pontos.