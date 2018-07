ÁFRICA DO SUL FEZ ATÉ PROPAGANDA DOS INVESTIMENTOS A África do Sul gastou cerca de R$ 800 milhões com segurança ao organizar a Copa de 2010 - e a Copa das Confederações no ano anterior. A imagem do país estava arranhada no exterior em função da violência, o que levou as autoridades a dedicar especial atenção à questão, pressionadas pela Fifa e pelo risco de perder turistas estrangeiros durante os torneios.