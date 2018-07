África do Sul não terá Pistorius no Mundial Paralímpico Como esperado, Oscar Pistorius foi deixado de fora da equipe sul-africana para o Mundial Paralímpico de Atletismo, que será realizado no próximo mês na França. A África do Sul definiu uma relação de 32 atletas para o evento em lyon, que será realizado entre os dias 19 e 28 de julho. Esta será a primeira grande competição que o paratleta vai perder enquanto se prepara para seu julgamento por assassinato a tiros da sua namorada, Reeva Steenkamp, em fevereiro.