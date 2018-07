África é Brasil? Que nada, diz Jorginho

Jorginho, sempre com a anuência de Dunga, recorre à experiência na Copa das Confederações do ano passado para defender a sua tese.

"Fomos jogar contra o Egito e imaginamos que a torcida sul-africana estaria do nosso lado. Que nada! O estádio lotou e a maioria torceu para o Egito", lembrou.

"Por mais que o pessoal daqui goste do Brasil, eles vão torcer mesmo para as seleções africanas. A pressão, com certeza, vai ser muito grande."

A Costa do Marfim é o primeiro adversário africano que a seleção terá pela frente. O time perdeu o treinador no início do ano e aposta no sueco Sven Goran Eriksson, um veterano com outros mundiais no cartel. E Drogba, seu principal jogador, sofre com um problema de hérnia.

"Logo no segundo jogo, vamos enfrentar uma seleção africana. Não tenho a menor dúvida de que a torcida vai estar do lado deles. A maioria dos jogadores é conhecida, joga nos grandes clubes da Europa e tem muita qualidade", disse Dunga.

"Vai ser uma parada duríssima. Eles vão se esforçar ao máximo para vencer o Brasil", emenda Jorginho.

Outro adversário que preocupa a comissão técnica é Portugal. O ponto alto do time é, evidente, Cristiano Ronaldo. Pepe, zagueiro brasileiro naturalizado português, recupera-se de lesão.

Passando para as oitavas de final, o Brasil não terá um adversário da África. Vai encarar seleções do Grupo H (Espanha, Chile, Honduras e Suíça). Avançando às quartas, pode pegar Camarões que, diferentemente de outras Copas, não vive um grande momento, mas pode ser considerado o "time da casa".

Dificuldades à parte com os africanos, a comissão técnica do Brasil projeta jogos complicados também contra as seleções europeias.

Nas oitavas, a Espanha pode aparecer pela frente. Bola da vez na Europa, os espanhóis chegam credenciados ao Mundial. O meia Fábregas e o atacante Fernando Torres, dois importantes jogadores do time, estão machucados.

Das grandes forças do continente europeu, a Inglaterra enfrenta problemas de contusão. Rooney sofreu lesão séria e só agora volta a jogar. E os alemães já perderam o meia Ballack.

"Apesar de um problema e outro, as seleções tradicionais são as favoritas. Espanha, Inglaterra, Itália, Argentina... O Brasil, como a imprensa diz, lidera as apostas entre os favoritos. Cabe a nós fazer valer essas apostas", concluiu Dunga.