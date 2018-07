África: equipes de tradição sob risco

Sendo assim, é a hora de quem ainda está devendo nas Eliminatórias começar a reagir. É o caso de equipes tradicionais do continente como África do Sul, Marrocos, Gana (que foi às quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul), Argélia e Camarões, que sequer estão na liderança de seus grupos e, por esse motivo, correm risco de ficar fora até mesmo da fase final.

Nas duas rodadas realizadas até aqui já ocorreram surpresas. Congo somou seis pontos e ainda não levou gols, assim como Zâmbia, que lidera a chave depois de derrotar Gana.

A segunda fase terminará em setembro e os confrontos da etapa decisiva da competição serão disputados em outubro e novembro. Os duelos no formato mata-mata são uma novidade da atual edição das Eliminatórias africanas. Até o último torneio, os times que disputavam a etapa final eram divididos em cinco grupos e o campeão de cada chave estava classificado para a disputa da Copa do Mundo.