Três das cinco seleções africanas optaram por se preparar para a Copa longe de casa. Gana, Camarões e a adversária do Brasil, Costa do Marfim, escolheram um local de treinamento da elite francesa para treinos. As seleções se reunirão em Le Val d"Oise em maio. A alegação é que a maioria de seus jogadores vive na Europa, por isso é melhor treinar do continente.