Ágatha e Bárbara avançam às semifinais na Tailândia

Ágatha e Bárbara nunca tinham ido tão longe em uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Além delas, as norte-americanas Lauren Fendrick e Nicole Branagh também avançaram às semifinais na Tailândia. As outras duas duplas que vão lutar por medalhas em Bangsaen serão conhecidas apenas no sábado.

Nesta sexta-feira, Ágatha e Bárbara abriram a sexta-feira com vitória nas oitavas de final dobre as russas Vozakova e Vasina por 2 sets a 1, com parciais de 15/21, 21/19 e 15/10, em 50 minutos. Nas quartas de final, as brasileiras derrotaram as casaques Tsimbalova e Mashkova por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18, em 35 minutos.

Após o triunfo, Bárbara revelou que teve dificuldades para lidar com o forte vento nesta sexta-feira. "Foi um jogo duro de novo. Hoje tinha muito vento e tivemos muitos erros de saque no primeiro set. Tivemos que tentar encontrar a melhor maneira de lidar com essa situação", disse.

Já Ágatha apontou que ela e Bárbara estão sofrendo menos com as condições climáticas na Tailândia do que outras duplas. "Estamos acostumadas com a umidade e a temperatura. No mês passado, nós jogamos no Brasil com muito calor e chegamos até a final, quando perdemos para Juliana/Larissa", afirmou.

Juliana e Larissa asseguraram por antecipação o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e decidiram não jogar na Tailândia. A sétima conquista das brasileiras foi garantida após as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, vice-líderes do ranking, decidirem não participar da etapa em Bangsaen.