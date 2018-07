Ágatha e Bárbara avançam em etapa do vôlei de praia

Ágatha e Bárbara abriram a quinta-feira com triunfo sobre as colombianas Andrea e Gorda por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 22/20. Depois, as brasileiras derrotaram as canadenses Broder e Valjas também por 2 a 0, com parciais de 22/20 e 21/11.

Classificadas às oitavas de final, elas voltam a entrar em quadra nesta sexta-feira, quando vão enfrentar as russas Vozakova e Vasina. Disputando pela primeira vez em 2012 a chave principal de uma das etapas do circuito, Ágatha e Bárbara apostam no desconhecimento das adversárias para surpreender na Tailândia. "Muitas equipes estão nos filmando porque nunca nos viu jogar antes. E agora que estamos aqui, queremos estar no pódio, com certeza", afirmou Ágatha.

Juliana e Larissa conquistaram por antecipação o título do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e decidiram não jogar na Tailândia. A sétima conquista das brasileiras foi garantida após as chinesas Chen Xue e Zhang Xi decidirem não participar da etapa em Bangsaen.