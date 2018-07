Ágatha e Bárbara Seixas são campeãs da etapa de Praga

O Brasil dominou a etapa de Praga, na República Checa, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste domingo, o País subiu em dois lugares do pódio. Ágatha e Bárbara Seixas venceram a decisão e ficaram com a medalha de ouro. Já Duda e Elize Maia surpreenderam e levaram o bronze.

Logo em sua primeira competição internacional em 2015, Ágatha e Bárbara Seixas mantiveram o bom momento do ano passado, quando conseguiram um ouro, uma prata e dois bronzes. Em Praga, as brasileiras selaram uma campanha invicta, com sete vitórias em sete partidas.

O ótimo desempenho foi coroado com o triunfo na final deste domingo, diante das canadenses Pavan e Bansley, por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/18, em 37 minutos de partida. De quebra, as brasileiras se vingaram da derrota do ano passado no Grand Slam de Barueri.

"Vencer aqui hoje ajuda a deixar de lado nosso desapontamento no Grand Slam de Barueri (SP), no ano passado, quando elas nos venceram e nos eliminaram. Esta é uma ótima maneira de começar a temporada internacional. As próximas quatro semanas serão muito intensas e difíceis, vencer hoje nos motiva e traz bastante confiança para nosso time", comentou Bárbara Seixas.

Mas elas não foram as únicas que fizeram bonito em Praga. A dupla formada por Duda e Maria Elize também conseguiu um ótimo resultado, ao garantir a medalha de bronze. Elas nem precisaram jogar, uma vez que as também brasileiras Maria Clara e Carol sequer entraram em quadra, por conta de uma contusão abdominal de Maria Clara. Foi a primeira medalha da jovem Duda, de apenas 16 anos, no Circuito Mundial.