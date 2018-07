Ágatha e Maria Elisa passam à fase de grupos na Rússia

MOSCOU - Ágatha e Maria Elisa precisaram disputar o qualifying do Grand Slam de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, nesta quarta-feira, e tiveram sucesso ao vencerem as francesas Melinda Adelin e Laura Longuet por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 21/15.

Com a vitória, a parceria brasileira, atual quinta colocada do ranking mundial, se garantiu na fase de grupos da competição, que começará nesta quinta. "Essa dupla francesa foi uma novidade para nós. Nunca tínhamos visto as duas jogando e esperávamos que a partida fosse ser mais tranquila. O primeiro set foi muito disputado e só conseguimos abrir vantagem e fechar no fim. No segundo, elas cometeram alguns erros que nos ajudaram a controlar o placar e vencer com mais facilidade", afirmou Ágatha, ao comentar o triunfo na capital russa.

Ao lado de Maria Elisa, ela irá integrar o Grupo G, que também contará com Ludwig/Walkenhorst (ALE), Menegatti/Orsi Toth (ITA) e Wesselink/Bloem (HOL). O primeiro duelo nesta fase será às 4 horas (de Brasília) desta quinta contra a parceria holandesa. Em seguida, a partir das 9h50, elas pegarão a dupla italiana. Já o confronto diante das alemãs está previsto para acontecer na sexta-feira.

Também já garantidas na fase de grupos estão outras três duplas do Brasil. Entre elas figuram Taiana e Talita, atuais líderes do ranking mundial. Lili e Bárbara Seixas, vice-líderes, e Maria Clara e Carol, na quarta posição, formam as outras duas parcerias em ação pelo País em Moscou.

MASCULINO

Na disputa masculina do Grand Slam de Moscou, nenhuma dupla do Brasil precisou disputar o qualifying para entrar na chave principal, que também começará nesta quinta. Isso pelo fato de que Emanuel e Evandro, que estrearão uma nova parceria, ganharam convites da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) para entrar na competição já direto no Grupo H.

Alison e Vitor Felipe, que também jogarão juntos pela primeira vez, integrarão o Grupo G, enquanto Bruno Schmidt e Pedro Solberg, atuais líderes do ranking, caíram no Grupo B. Já Ricardo e Álvaro Filho farão parte do Grupo D.