Ágatha/Bárbara e Juliana/Maria Elisa avançam na Suíça

Uma das eliminações aconteceu por causa de um confronto brasileiro. Afinal, Ágatha e Bárbara Seixas chegaram às oitavas vencendo Fernanda Berti e Taiana por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16). A dupla derrotada estreou jogando junta em Gstaad e vinha de três vitórias na fase de grupos. Assim, caiu logo no primeiro mata-mata.

Atuais bicampeãs do Circuito Brasileiro, Ágatha e Bárbara antes tiveram que passar pela repescagem nesta sexta-feira, vencendo de virada as suíças Isabelle Forrer e Anouk Vergé-Dépré por 2 sets a 1 (18/21, 21/16 e 15/13). Nas quartas, elas enfrentam as alemãs Borger e Büthe.

"Não vai ser fácil. Perdemos os dois últimos jogos contra as alemãs, mas sempre com placares bem apertados. Estamos muito motivadas para reverter este retrospecto e vamos estudar os vídeos desses jogos para buscar um novo caminho e conseguir a vitória", comentou Ágatha.

Juliana e Maria Elisa também tiveram um longo dia em Gstaad, jogando seis sets. Afinal, fizeram 2 a 1 nas norte-americanas Emily Day e Summer Ross (16/21, 21/18 e 20/18) e na sequência ganharam das austríacas Barbara Hansel e Stefanie Schwaiger também em três sets:(21/14, 18/21 e 15/10). Nas quartas, as rivais serão as suíças Zumkehr e Heidrich.

A outra dupla brasileira em Gstaad não fez boa campanha. Maria Clara e Carol ficaram na repescagem, quando perderam por 2 sets a 1 (21/14, 20/22 e 15/17) para as alemãs Katrin Holtwick e Ilka Semmler.