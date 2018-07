Ágatha/Bárbara e Larissa/Talita avançam invictas no Grand Slam do Rio As duas duplas femininas que vão defender o Brasil no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos do Rio seguem invictas no Grand Slam do Rio, disputado numa arena montada na Praia de Copacabana. Tanto Ágatha/Bárbara Seixas quanto Larissa/Talita obtiveram uma vitória cada nesta quinta-feira, para encerrar a fase de grupos com três triunfos, avançando direto às oitavas de final. Juliana/Taiana e Maria Elisa/Lili vão disputar a repescagem