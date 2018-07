Ágatha/Bárbara e Maria Clara/Carol abrem temporada com vitórias A temporada pré-olímpica começou nesta quinta-feira para duas das duplas que brigam diretamente por vaga no vôlei de praia dos Jogos do Rio, em 2016. Ágatha/Bárbara Seixas e Maria Clara/Carolina abriram bem o Circuito Mundial, com cada parceria ganhando seus dois primeiros jogos do Open de Praga, na República Checa, que tem apenas chave feminina.