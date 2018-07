Ágatha/Bárbara é prata e Larissa/Talita ganha bronze em Hamburgo Em uma prévia do que pode acontecer na Olimpíada, Agatha e Bárbara Seixas ficaram com a prata no Major de Hamburgo, etapa alemã do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, enquanto Larissa e Talita faturaram o bronze. A semifinal da competição contou com as quatro melhores duplas do ranking mundial, que serão cabeças de chave no Rio-2016 e terão chave privilegiada exatamente até a semi.