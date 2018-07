Ágatha/Bárbara Seixas e Larissa/Talita começam etapa na Croácia com vitórias As duas duplas brasileiras que disputarão os Jogos Olímpicos do Rio no vôlei de praia feminino começaram bem o Major de Porec, na Croácia. Tanto Ágatha/Bárbara Seixas quanto Larissa/Talita venceram seus dois jogos nesta quarta-feira. Também Fernanda Berti/Josi passou invicta pelo primeiro dia.