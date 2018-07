Ágatha/Bárbara Seixas e Taiana/Fernanda Berti seguem invictas no Mundial

O grande destaque até o momento é Ágatha/Bárbara Seixas. A dupla encerrou a primeira fase com 100% de aproveitamento ao bater as norte-americanas Day e Kessy por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/10, e se classificou com a primeira colocação do Grupo F, com seis pontos.

Quem está indo no mesmo caminho é Taiana/Fernanda Berti. Depois de vencerem na estreia, as brasileiras voltaram a levar a melhor na partida desta segunda-feira. Elas passaram pelas suíças Forrer e Verge-Dépré por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 27/25, lideram o Grupo I e avançarão na primeira posição se vencerem na última rodada outra dupla suíça: Zumkehr e Heidrich.

A primeira derrota brasileira em toda competição também aconteceu nesta segunda. Juliana e Maria Elisa foram batidas pelas alemãs Labourer e Sude por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/19 e 15/13, mas ainda assim garantiram vaga na próxima fase com a segunda colocação do Grupo G.

A outra dupla brasileira na chave feminina também está invicta. Depois de duas vitórias nas duas primeiras rodadas, Larissa e Talita encerram sua participação na primeira fase diante das suíças Goricanec e Hüberli nesta terça.