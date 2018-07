Ágatha/Bárbara Seixas vence e vai à final no vôlei de praia nos EUA

O vôlei de praia brasileiro terá um representante na decisão do Grand Slam de Long Beach, a etapa dos Estados Unidos do Circuito Mundial. Neste sábado, a dupla formada por Ágatha e Bárbara Seixas, única remanescente do País, venceu os dois confrontos que disputou e garantiu-se na grande final da competição, realizada nas areias da Califórnia.

As atuais campeãs do Circuito Brasileiro seguem invictas em Long Beach e agora colocaram sua força à prova na decisão do torneio, neste domingo. Quartas cabeças de chave, elas terão pela frente a dupla cabeça de chave número 1, formada pelas norte-americanas Walsh e Ross, grandes favoritas ao título.

Para chegarem à final, as brasileiras precisariam vencer duas partidas neste sábado. E começaram bem, diante das alemãs Holtwick e Semmler, cabeças de chave número 3. Em apenas 32 minutos, Ágatha e Bárbara Seixas venceram por tranquilos 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/13.

A vitória levou a dupla à semifinal, na qual teriam pela frente mais uma pedreira: as espanholas Liliana e Baquerizo, quartas cabeças de chave. Mais uma vez, no entanto, as brasileiras mostraram o grande momento que atravessam, com outra vitória por 2 a 0, desta vez com parciais de 21/19 e 21/16, ficando mais perto do título do torneio.