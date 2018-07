Ágatha/Bárbara vai às quartas, mas Larissa/Talita cai no Rio Apenas uma das duas duplas que vão representar o Brasil no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos segue viva na disputa do Grand Slam do Rio, em arena montada na Praia de Copacabana. Ágatha e Bárbara Seixas seguem invictas e, nesta sexta-feira, avançaram às quartas de final. Já Larissa e Talita sofreram uma derrota surpreendente para um time da Itália.