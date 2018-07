Agência promete triplicar número de testes antidoping no Brasil em 2016 No momento em que se discute a moralidade da participação de Anderson Silva na seletiva para os Jogos Olímpicos, poucos meses depois de ter sido flagrado três vezes em teste antidoping, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) promete revolucionar o controle dentro do País. A nova promessa é que 2.500 testes serão feitos nesta temporada, quase o triplo das 857 amostras colhidas em 2013 - não existe ainda uma contagem de 2014, mas os números devem ser parecidos com os do ano anterior.