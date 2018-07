Agente cancela todas as corridas de Pistorius JOHANNESBURGO - O empresário de Oscar Pistorius informou que estão canceladas todas as futuras corridas do atleta, colocando uma pausa indefinida na carreira do corredor duplamente amputado. Mais cedo, o agente Peet van Zyl já havia anunciado que estava cancelada a revanche contra o brasileiro Alan Fonteles, também amputado, que chegou a superar o sul-africano na prova dos 200 metros da Paralimpíada de 2012. O brasileiro e o sul-africano estavam programados para se enfrentar em uma disputa da mesma distância no dia 31 de março, na praia de Copacabana, no Rio.