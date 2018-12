Agente diz que Mourinho está 'muito feliz' e garante permanência no Manchester

Diante da péssima fase do Manchester United, o agente de José Mourinho veio a público nesta sexta-feira para assegurar a permanência do técnico no clube. Jorge Mendes garantiu que seu cliente está "muito feliz" em Old Trafford e negou os rumores de uma possível saída.

"Houve mais rumores sobre a saída de José Mourinho do Manchester United. É totalmente mentira", declarou Jorge Mendes. "José está muito feliz no clube, e o clube está muito feliz com ele. Ele tem contrato por um longo período e está completamente comprometido com o clube para construir um projeto vencedor."

O Manchester United soma apenas 23 pontos após 15 rodadas do Campeonato Inglês, na oitava colocação, já a 18 do líder e rival Manchester City. Na competição, são quatro partidas seguidas sem vitórias, e as críticas da torcida e da imprensa crescem a cada rodada.

Além disso, Mourinho estaria enfrentando problemas no vestiário. Inclusive, o português deixou as estrelas Pogba e Lukaku no banco no empate por 2 a 2 com o Arsenal, na última quarta-feira. Mesmo assim, o treinador tem contrato até o fim da temporada 2019/2020 e garantiu que tem a intenção de cumpri-lo.