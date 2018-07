Ághata/Bárbara Seixas fatura bronze no vôlei de praia

Na decisão do bronze, Ágatha e Bárbara Seixas derrotaram as norte-americanas Fendrick/Branagh, dos Estados Unidos, de virada, por 2 sets a 1 (19/21, 21/19 e 15/9), em 56 minutos. As campeãs da etapa foram as experientes Kessy/Ross, dos Estados Unidos, que venceram na final Ukolova/Khomyakova, da Rússia, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/19).

O Circuito terminou com o título de Juliana e Larissa, que somaram 5.320 pontos. No segundo lugar ficaram as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, que tinham 5.240 e abdicaram de participar da última etapa, assegurando o título das brasileiras, que sequer foram até a Tailândia.