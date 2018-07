Agnelo dá medalha para Marin e Del Nero em Brasília

A homenagem reuniu cerca de 300 pessoas, entre elas muitos políticos, como o ex-presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e o ex-deputado Celso Russomano, dono do restaurante. Marin e Del Nero chegaram no final da tarde a Brasília e ficam na cidade até a noite desde sábado, após a abertura da Copa das Confederações.

O presidente da CBF deverá se encontrar com a presidente Dilma Rousseff no estádio Mané Garrincha, durante a solenidade de abertura da competição. O encontro, porém, será protocolar, pois a presidente não tem muita simpatia pelo cartola.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, também estará com Marin, que também exerce o cargo de presidente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo (COL).