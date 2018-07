Agnelo insiste em projeto que ameaça tombamento

O governo do Distrito Federal vai insistir no projeto de construção de prédios com até 65 metros de altura na área central de Brasília para financiar a reforma do estádio Mané Garrincha para a Copa de 2014. O projeto foi suspenso por decisão da Justiça. Por meio de nota, a equipe do governador Agnelo Queiroz informou que recorrerá da decisão da Justiça.

A partir de pedido do Ministério Público, a Justiça concordou que havia risco de o empreendimento ser levado adiante e ameaçar o tombamento de Brasília.

O negócio imobiliário é a principal fonte de financiamento da reforma do Mané Garrincha, conforme informou ontem o Estado. A venda da área renderia aproximadamente R$ 700 milhões, valor próximo ao custo das obras do estádio.

Ontem, o governo do Distrito Federal informou que outras áreas da capital eventualmente poderão ser postas à venda para financiar a arena, de viabilidade econômica também contestada.

Segundo o Ministério Público, a área integra os espaços vazios planejados pelo urbanista Lúcio Costa. Se forem autorizadas construções no local, os prédios devem obedecer ao limite fixado para as Grandes Áreas Norte, de até 12 metros, insiste o MP.

Projeto da Terracap, estatal que administra as terras públicas da capital, prevê a construção de hotéis e flats com até 65 metros, o equivalente a 21 andares. A torre central do Congresso tem 28 andares.

Nota divulgada à noite pelo governo do Distrito Federal defende a ampliação da rede hoteleira de Brasília, "independentemente da realização da Copa do Mundo". Afirma que a realização de estudos da Terracap só foi bloqueada após o segundo pedido do Ministério Público, mas não menciona que a estatal havia se comprometido a suspender os estudos.

"O GDF não permitirá que o poder econômico e imobiliário avance sobre a cidade tombada e Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas isso não significa que a capital federal abdique da condição de gerar emprego e renda. Preservar e crescer, no Distrito Federal, andam em sintonia, ao contrário dos grandes centros do país que cederam ás pressões econômicas e imobiliárias", afirma o governo na nota.