Agora, chega! Um oitavo vencedor diferente na corrida de Valência já é mais difícil, mas estava na cara que o Canadá não quebraria a série por conta do histórico de Lewis Hamilton com a pista de Montreal. Pra começar, foi onde ele conquistou a primeira vitória da carreira (2007). Depois, tinha vencido também em 2010, além de acumular três poles. E não venceu outras vezes por ter cometido duas enormes bobagens, bem ao estilo Hamilton. A primeira em 2008, quando bateu na traseira de Kimi Raikkonen, que estava parado na saída do box aguardando o sinal verde; e a segunda, no ano passado, quando errou tanto que chegou a bater no próprio companheiro Jenson Button e acabou levando bronca de Ron Dennis, com direito a dedo na cara, diante de todos os convidados do mundo artístico que Hamilton costuma botar pra dentro dos boxes. Tudo isso e mais o histórico da McLaren, que agora chega à quinta vitória nas sete últimas etapas.