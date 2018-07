Agora é a hora

Alonso, que nunca demonstrou muito respeito pelas qualidades de Vettel, diz que a vantagem do alemão só chegou aos 36 pontos atuais por conta das corridas em que ele próprio passou sem marcar ponto, na Malásia e no Barein, e também nos problemas que Kimi Raikkonen teve em Mônaco e no Canadá. Desde então ele vem dizendo que vai chegar a hora de Vettel também enfrentar problemas, o que até agora não aconteceu. Pode se entender a fúria do espanhol porque este é o ano em que, sem uma concorrência forte de Hamilton, a quem ele respeita muito, a desaceleração de Webber, antes disposto a tirar uns pontinhos do companheiro de Red Bull quando possível, mas agora em ritmo de despedida da F-1, e sabendo que o fôlego da Lotus não é tão grande assim, o único obstáculo a superar para chegar ao título é mesmo Vettel. Pelas contas, é perfeitamente possível, desde que a diferença não continue aumentando.

Mas também é verdade que as contas na F-1 nem sempre batem. No ano passado, faltando sete corridas para terminar o campeonato Alonso estava 42 pontos à frente e, mesmo assim, perdeu o título. Justamente para aquele que, por birra ou por razões de estratégia, ele faz questão de não respeitar.

Mark Webber, que só teve a apoiá-lo na Red Bull o diretor esportivo Christian Horner, seu sócio numa equipe de GP2 e GP, e sempre ignorado por Helmut Marko, que tem muita força com Dietrich Mastechitz, simplesmente o dono da brincadeira, desistiu de insistir. Dois dias atrás ele anunciou que deixaria a F-1 no fim do ano para abraçar o ambicioso projeto da Porsche de disputar o título do Mundial de Endurance e tentar voltar a ser a grande vencedora das 24 Horas de Le Mans a partir do ano que vem. Na semana passada eu já tinha ouvido isso de Emerson Fittipaldi, que é promotor da etapa brasileira do WEC (World Endurance Championship). Na hora de bater a porta, veio a vingança do piloto australiano - ele só avisou Marko uma semana antes de comunicar oficialmente sua decisão. Na F-1 desde 2002, Webber defendeu as equipes Minardi, Jaguar e Williams antes de chegar à Red Bull em 2007. De um total de 203 participações, ele soma nove vitórias, 36 pódios e 11 pole positions.

O cockpit que Webber deixa vago já começa a agitar o paddock da F-1. A primeira ideia da equipe austríaca é formar o que vem sendo chamado de "dream team", contratando Kimi Raikkonen para correr ao lado de Vettel. Há até quem diga que isso é algo já acertado há meses, o que pode ter motivado esta decisão drástica de Webber. Fala-se também em Jenson Button e Felipe Massa. Se não fizer questão de experiência, a Red Bull pode promover um dos pilotos da Toro Rosso (Daniel Ricciardo ou Jean-Eric Vergne), ou ainda o português Antonio Felix da Costa, da World Series.

Para Felipe Massa, a prioridade é continuar na Ferrari. Recentemente no Canadá, o diretor Stefano Domenicali deu a entender que a renovação de contrato deve acontecer até o GP da Hungria. Mas enquanto isso não acontece, Massa passa a ser uma peça valiosa nesse mercado. Além do retrospecto de 11 vitórias e um vice-campeonato (derrotado por um ponto na corrida final), o fato de ser um piloto com 10 anos de história na Ferrari é muito importante. Quem não gostaria de contar com alguém que tenha um conhecimento tão profundo da forma de trabalhar de uma rival à altura da Ferrari? Isso vale muito para qualquer equipe, inclusive para a própria Ferrari, que agora tem uma razão a mais para temer a saída do brasileiro.