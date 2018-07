Agora é que vale. E interior pode ficar sem nenhum jogo

Esqueçam o que os times fizeram até aqui no Campeonato Paulista. A partir de agora, os melhores colocados podem ser surpreendidos e, em 90 minutos, dar adeus à competição.

O regulamento não é muito favorável àqueles que ficaram entre os quatro primeiros. A única vantagem é decidir em casa. E quem perde com isso são as equipes do interior: se o favoritismo dos quatro grandes se comprovar, todos os jogos serão disputados na capital e em Santos.

Líder, o São Paulo vai encarar a Portuguesa, que ficou 13 pontos atrás. Sua superioridade vai ser colocada à prova em apenas uma partida, como manda o regulamento. Caso haja empate, a decisão será nos pênaltis, o mesmo ocorrendo na semifinal. Apenas a final será disputada em dois confrontos.

A derrota em Campinas para a Ponte Preta tirou o Palmeiras da ponta e agora a equipe de Felipão terá pela frente o Mirassol. O time campineiro pega o Santos e o Corinthians, o Oeste.

A Lusa foi quem ficou com a única vaga que ainda estava em jogo. Além de vencer o São Bernardo por 1 a 0, foi beneficiada pela derrota do São Caetano para o Linense (2 a 0).

A Federação Paulista de Futebol vai definir nesta segunda-feira, a partir das 15 horas, em sua sede, os horários dos confrontos das quartas de final. Os duelos serão disputados no fim de semana.

Degola. Já rebaixado, o Grêmio Prudente fugiu da lanterna, que ficou nas mãos do Santo André - o time do ABC se despediu da A1 com a derrota para o Corinthians (2 a 0). O Noroeste ainda lutava para fugir da Série A2, mas levou 2 a 0 do Ituano, que conseguiu permanecer na elite. O São Bernardo foi o último a cair, após levar um gol no fim e ser derrotado pela Lusa (1 a 0).

Título caipira. Se não avançarem às semifinais, Ponte Preta, Oeste e Mirassol ainda vão lutar pelo título do interior. O São Caetano já está na disputa. Paulista, Mogi Mirim e Americana ainda sonham com essa briga - só jogam se Ponte Preta, Oeste e Mirassol avançarem. De quebra, Mirassol e Oeste também garantiram vaga na Série D do Brasileiro.

