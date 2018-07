Agora ídolo, Héverton está de partida

"Foram momentos ruins, mas para mim nada mudou. Continuei fazendo o meu trabalho", afirma o jogador, que marcou 37 gols em 112 jogos pela Portuguesa e conseguiu se valorizar no Canindé. "Rebaixamento ninguém vê a campanha toda, lembra só do final. Tanto aqui quanto no Corinthians, cheguei quando os times já estavam em situação difícil, não ia ser um salvador."

O jogador se arrepende da imaturidade na passagem pelo Corinthians. "Acabei me precipitando e indo para uma equipe em situação ruim. Quando fui para o Corinthians, Santos e São Paulo também queriam contar comigo. Se tivesse amadurecido, não teria ido", conta.

O meia então ouviu que era indisciplinado, irresponsável. Mas retruca os rótulos. "Eu era rebelde, não aguentava ficar no banco, coisa de moleque. Queria jogar", explica.

Agora está mais maduro. Conquistou seu espaço no time e, principalmente, no coração da torcida aos poucos. Mas nem a o status de ídolo que agora tem no Canindé parecem ser motivos fortes para mantê-lo no clube, embora tenha contrato até o final de 2012. "Estou muito feliz na Portuguesa, mas chega um certo momento que você almeja outras coisas para sua carreira", justifica. "Independentemente da situação da Lusa no ano que vem, vou conversar com a diretoria para me liberar. O importante é que fiz minha parte. Espero me despedir de cabeça erguida.