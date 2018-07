Agora, Palmeiras pode ter de poupar Valdivia

O Palmeiras vai aguardar até o último instante para decidir se Valdivia inicia contra o Atlético-MG no jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. Ele será reavaliado nesta terça-feira e fará um teste minutos antes da partida de amanhã. A ordem é adotar cautela, após a polêmica que envolveu o chileno no clássico contra o Corinthians. A decisão de colocar Valdivia no intervalo foi uma aposta de Felipão.

Avisado pela comissão técnica de que o meia ainda sentia dores por causa de uma fibrose, o técnico foi aconselhado a usá-lo apenas 45 minutos, caso houvesse necessidade. Perdendo por 1 a 0, Felipão decidiu colocar o atleta e comprometeu sua recuperação para o jogo da Sul-Americana.

Otávio Vilhena, médico do Palmeiras, evitou conflitos com o técnico e dividiu a responsabilidade pela presença do meia contra o Corinthians. Reconheceu, porém, que o ideal seria um repouso de uma semana para que Valdivia estivesse em melhores condições. "Ele teve uma semana (de recuperação) antes do jogo com o Sucre (em que atuou por 90 minutos). Para o clássico, teve menos tempo."

De acordo com Vilhena, os exames não indicavam lesão e o jogador havia sido liberado pelos médicos. "Ele não estava em situação ideal, mas tinha uma situação tal que poderia jogar."

Lesões antigas. A dor na coxa esquerda de Valdivia surgiu contra o Botafogo, há pouco mais de duas semanas. Segundo Vilhena, é resultado de fibrose provocada pela má cicatrização de lesões antigas. Valdivia sentiu outra vez quatro dias depois, no jogo de ida contra o Universitario de Sucre, na Bolívia. Por isso, foi poupado diante do Ceará, teve boa recuperação e atuou uma semana depois, contra o mesmo Sucre, no Pacaembu.

Após este jogo, porém, sentiu incômodo novamente. A opção de colocá-lo em campo na etapa final, diminuindo o tempo de repouso, contrariou a estratégia de Felipão de priorizar a Sul-Americana.