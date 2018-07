Mosqueteiro

Nasci em 1967, em pleno jejum de títulos. Depois do histórico título do Paulista de 1977, diziam que 'o time da Rua São Jorge sem número' não tinha projeção nacional. Há 22 anos, o primeiro título brasileiro, com Neto, Ronaldo e Tupãzinho, calou a boca dos críticos. Outras quatro taças foram ganhas. Aí a obsessão foi para se ter um CT, um estádio, a Libertadores... tudo já faz parte da vida do corintiano. Ontem, a conquista do Mundial põe um fim na necessidade de conquistas do Corinthians.

A diferença da torcida corintiana para as outras não está só no seu tamanho. Também está nos seus desejos. Nós, corintianos, nos satisfazemos com a presença do time em campo. Não interessa o adversário, o campeonato ou a taça que está em jogo. Nem se houve vitória, empate ou derrota. O que importa é a existência do time. O prazer de ver os 11 heróis em ação. Só isso!

Ontem, Cássio virou Gylmar dos Santos Neves. Alessandro é o Zé Maria branco. Chicão e Paulo André reviveram os melhores momentos de Domingos da Guia e Gamarra. Fábio Santos não deveu nada a Wladimir. Ralf foi imponente como Roberto Belangero. Paulinho dignificou a camisa 8 do inesquecível doutor Sócrates e Danilo, mesmo sem a mesma categoria, lembrou Rivellino, mesmo que seja só pelo toque de pés esquerdo. Jorge Henrique foi "chato" como era Luisinho, o Pequeno Polegar". Emerson carimbou as jogadas como se fosse o "gerente" Claudio e Guerrero usou a cabeça tão bem quanto Baltazar, o "Cabecinha de Ouro".

Houve exageros? Lógico. O futebol sem comentários absurdos, brincadeiras e gozações seria como dançar no baile com a irmã. Agora, que o mundo não acaba mesmo. Ele é nosso!

E se ele não acabar, o próximo jogo do melhor time do planeta será em Jundiaí, contra o Paulista, dia 20 de janeiro, na estreia do Estadual. Até lá!