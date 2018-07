'Agora, quero jogar golfe pelo mundo', projeta Michael Phelps

RIO - Seria um tanto complicado para Michael Phelps andar por aí com suas 22 medalhas olímpicas penduradas no peito. Por isso, o maior atleta olímpico da história carrega apenas o sorriso cativante por onde vai. Os 18 ouros, conquistados em quatro edições dos Jogos, estão guardados em lugar secreto. Mas Phelps não perde muito tempo a admirá-los. O mito das piscinas prefere estabelecer novas metas para a vida fora d'água, como cuidar de sua fundação que trata da segurança na prática da natação. "Às vezes acordo e acho que estou sonhando. Mas ainda tenho muitos objetivos a realizar e não vou parar."

O norte-americano visitou nesta terça-feira no Rio um projeto social de um de seus patrocinadores, a Visa, que, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, trabalha pela inclusão financeira de 150 mil moradores do Complexo do Alemão. Antes do passeio, Phelps conversou com o Estado e reiterou que se aposentou para valer, aos 27 anos, e tem extravasado o espírito competitivo no golfe, esporte preferido dos atletas aposentados, como Ronaldo, que lhe pediu dicas para se manter em forma.

Está curtindo a aposentadoria?

Provavelmente estou mais tempo na estrada agora do que jamais estive. Quero trabalhar na minha fundação, filmar um reality show, jogar golfe pelo mundo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estou vivendo em hotéis. E nas piscinas. Nadar é a forma de me afastar um pouco de tudo. Ficar sozinho e pensar. É quando estou no meu elemento.

Não sente saudades da adrenalina das competições?

Eu realmente sou uma pessoa muito competitiva. Tenho dedicado muito tempo a jogar golfe. É uma forma (de manter um espírito) de competição. Não estou ganhando muito, tenho de praticar mais.

Você jogou golfe com Ronaldo na China há duas semanas.

O Ronaldo é um ícone mundial. O que ele fez pelo futebol é incrível. Ele me pediu dicas de como se manter em forma.

Qual a sensação de se aposentar como a maior lenda de seu esporte?

O mais legal é poder olhar para trás e ver que realizei tudo o que me propus a fazer. Eu realizei algo que ninguém jamais fez, tudo o que eu pretendia alcançar na natação eu consegui.

Muitos atletas retornaram às competições depois de um período de aposentadoria. Acha possível isso acontecer com você?

Existem algumas coisas que eu estabeleci para mim. Uma delas era não passar dos 30. Até lá queria completar minhas metas. E consegui. Sei que posso olhar para trás, pendurar o maiô e ver que realizei tudo na parte de competição. Ainda há coisas que quero fazer fora da piscina. Mas no aspecto competitivo, eu acabei.

O que pôde ver do Rio e dos preparativos para 2016?

Eu tive a oportunidade de visitar todas as cidades-sede pelo menos dois anos antes de cada Olimpíada. Eu fui duas vezes antes dos Jogos a Atenas, a Pequim, a Londres. Pude me climatizar, ver o que estava acontecendo. Esta é a minha primeira vez no Brasil e estou tentando vivenciar ao máximo. Ontem (segunda), eu sentei na varanda (do hotel) e apenas observei a vida das pessoas daqui. Foi muito legal vê-las na praia jogando futebol, vôlei, correndo, andando de skate, bicicleta. É uma cidade muito ativa. Espero poder voltar com mais tempo nos próximos anos. Quero estar aqui em 2016, mas não competindo.

Acha que o Brasil pode ter um bom desempenho esportivo em 2016? Tem algum conselho para os atletas brasileiros?

Todo país-sede se supera com relação aos Jogos anteriores, vai além. O principal é crer que tudo é possível, nunca se colocar limites.

Você tem a ideia de abrir algum projeto social aqui no Brasil com a sua fundação?

O Brasil certamente é um lugar interessante para fazer um projeto. Além da questão de segurança na água, quero espalhar a minha experiência, o que me levou a ser tão bem-sucedido, a manter uma alimentação saudável. A mensagem principal é que qualquer pessoa pode realizar tudo o que quiser, se houver dedicação. Não importa o quão difícil, desde que você não deixe nada atravessar o seu caminho.

Como observou o banimento por doping do Lance Armstrong?

Nós americanos sempre apoiamos os nossos campeões. Muitas coisas aconteceram que não são boas. É muito triste de ver. Nós vimos o Lance realizar tantas coisas... É decepcionante, mas é a vida.

Como vê a evolução da natação na China? Muitas pessoas veem com desconfiança.

Quando se trabalha muito duro, para valer, os resultados aparecem. As pessoas querem achar que algo está errado, mas é apenas trabalho duro.

Realmente nenhuma chance de cair na piscina no Rio?

Certamente não estarei na piscina. Quem sabe se eu virar um grande golfista nos próximos três anos?