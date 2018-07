Agora técnico, Hugo Hoyama conquista seu 1º título Maior nome do tênis de mesa brasileiro e por muito tempo recordista nacional de medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, Hugo Hoyama conquistou um título logo na sua estreia como treinador da seleção. Nesta quinta-feira, ele comandou a equipe brasileira feminina no título do Campeonato Latino-Americano, em El Salvador.