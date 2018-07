Água Santa vence duelo dos caçulas com a Ferroviária no fim

Disputando pela primeira vez a elite do Campeonato Paulista, o Água Santa venceu a Ferroviária na tarde deste sábado, por 1 a 0, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O único gol da partida, que foi a primeira encerrada neste Paulistão, saiu em cobrança de pênalti aos 40 minutos do segundo tempo.

E para este primeiro confronto o público foi muito bom. Os torcedores compareceram em peso para incentivar o time neste duelo histórico. Tudo isso após o clube quase perder a vaga na primeira divisão estadual. No final do ano passado, parte das arquibancadas do Distrital do Inamar desabou e quase impossibilitou o time de ter um local para mandar suas partidas.

Estiveram presentes do duelo em Diadema autoridades esportivas e políticas, como o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, e seu vice Fernando Solleiro, além do ministro chefe da secretaria de Comunicação Social da presidência da República, Edinho Silva, que é de Araraquara, que também foi representada pelo prefeito Marcelo Barbieri. Entre os deputados, Arnaldo Faria de Sá, ex-presidente da Portuguesa, Campos Machado, líder do PTB, e Orlando Morando Júnior, do PSDB da região, marcaram presença.

O JOGO

Água Santa e Ferroviária fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. Os dois times priorizaram o toque de bola, e foi assim que as oportunidades foram criadas. O melhor lance dos primeiros 45 minutos foi do Água Santa. Aos 43 minutos, Sérgio Manoel ficou cara a cara com o goleiro Rodolfo, que se atirou na bola e evitou o gol.

No segundo tempo o rendimento dois times caiu bastante, principalmente pelo forte calor na cidade de Diadema. Ainda assim, os dois times procuraram tocar a bola e encontrar espaços no campo de ataque. Aos 40 minutos, Eli Sabiá chutou a bola na mão do adversário dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Tchô fez e deu números finais à partida.

O Água Santa volta a campo no próximo sábado para enfrentar o São Paulo, às 17 horas, no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, enquanto a Ferroviária enfrentará o Mogi Mirim na quinta-feira, às 18h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 0 FERROVIÁRIA

ÁGUA SANTA - Roberto; Jonathan, Cléber, Eli Sabiá e Tarracha; André Rocha, Sérgio Manoel, Éder Loko (Bruninho) e Guaru (Russo); Everaldo e Francisco Alex (Tchô). Técnico: Márcio Ribeiro.

FERROVIÁRIA - Rodolfo; Igor Julião, Marcão, Wanderson e Thallysson; Renato Xavier, Juninho (Danielzinho), Matheus Rosseto (Wescley) e Rafael Miranda; Samuel e Thiago Marques (Rafinha). Técnico: Sérgio Vieira.

GOL - Tchô, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Rocha (Água Santa); Renato Xavier (Ferroviária).

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).