Aguirre confirma Atlético-MG com força máxima para encarar Tombense O Atlético-MG terá força máxima contra o Tombense neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, pelo Campeonato Mineiro. O técnico Diego Aguirre confirmou a presença do quarteto ofensivo formado por Robinho, Juan Cazares, Luan e Lucas Pratto.