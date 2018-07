Aguirre elogia Cazares após boa atuação contra o Santos: 'Está de volta' Na quarta-feira, o equatoriano Cazares, cotado para ser titular, ficou fora até do banco de reservas do Atlético Mineiro no Morumbi. Especulou-se sobre problemas extracampo, mas o fato é que o meia ganhou a confiança do técnico Diego Aguirre e começou jogando contra o Santos, sábado, no Independência. Teve uma atuação de gala, marcou o gol da vitória por a 1 a 0, e mereceu rasgados elogios do chefe.