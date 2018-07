Ah, o Charuto

O Internacional de Porto Alegre tinha um torcedor chamado Charuto. Era um negro de idade indefinida que fazia parte do folclore do clube, tanto que o deixavam entrar no estádio sem pagar. E, quando o Inter jogava em outro estádio, não faltavam torcedores dispostos a pagar sua entrada. O Charuto estava invariavelmente bêbado. E não via o jogo. Ficava de costas para o campo, fazendo um interminável discurso para a torcida, no qual a única palavra inteligível era "Coroau", a sua maneira de dizer Colorado. Eu, garoto, era fascinado por aquela figura de colorado em estado puro. Ele também fazia uma paródia inconsciente de empolação vazia e retórica que não significava nada, mas isso, na época, eu não saberia identificar. Para mim, ele era apenas parte integral da nossa torcida. Onde estivesse o "Coroau", lá estava o Charuto.

Muitos anos mais tarde, entrevistando o centroavante Claudiomiro, este me surpreendeu com a revelação de que não gostava muito de futebol. Jogava, se envolvia, mas, fora isso, simplesmente não acompanhava o esporte. Me lembrei do Charuto, que nunca olhava para o campo, provavelmente nem sabia quem era o adversário do Inter e dificilmente lia jornal ou ouvia rádio para saber dos campeonatos e das campanhas do seu time. Sua paixão pelo Inter independia de qualquer entorno - o Internacional era, para ele, para todos os efeitos, uma abstração. O objeto de um amor perene e incondicional. Ganhasse ou perdesse.

Ser um torcedor como era o Charuto nos livraria do sofrimento como o de ontem em Abu Dabi. Amar apenas a ideia do Internacional e esquecer os detalhes seria uma bênção. Mas estamos nessa enrascada emocional: não podemos abandonar nossa paixão, que é irracional, e ao mesmo tempo não podemos deixar de ter raiva do time que nos aprontou essa. Claro, a raiva passa, o amor continua. Nenhum torcedor do mundo - salvo, talvez, hoje, o do Barcelona - está livre dessas oscilações. Mas que foi duro ver o goleiro do Mazembe fazer aquela sua dança sentada sem pensar em assassinato, foi.