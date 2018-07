Ainda em jejum, Washington enfim é campeão O atacante Washington estava aliviado após o apito final. Não acabou com o jejum de gols, mas foi decisivo ontem ao dar passe para Emerson marcar o gol do título do Fluminense. "Deus me ouviu, Deus me ouviu", disse o artilheiro, enquanto era cumprimentado por seus companheiros de equipe, que viram sua luta para encerrar a má fase. Ele termina o Brasileiro com 15 jogos sem marcar, mas com a faixa de campeão. "Fazendo gols ou não, o mais importante era ser campeão pela primeira vez do Brasileiro", afirmou, emocionado.