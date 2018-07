Ainda falta muito para ficar pronto

A Copa começa em seis meses, mas falta entregar seis estádios e a maior parte das obras de infraestruturas prometidas não está concluída. A preparação para a competição entra em sua reta final sob o impacto do atraso na construção do palco de abertura, a Arena Corinthians, e do crescimento da conta.

De acordo com a última atualização da Matriz de Responsabilidades, os preparativos para a Copa já consumiram R$ 25,6 bilhões. Esse valor, porém, certamente está defasado. O balanço foi divulgado com base em dados do mês de setembro e, depois disso, pipocaram aqui e ali informações sobre "atualização de custos''.

Até agora, R$ 8,005 bilhões foram destinados aos estádios, custo quase R$ 1 bilhão maior do que o previsto no balanço anterior, de dezembro de 2012 - R$ 7,107 bilhões.

Do ponto de vista da Fifa, o atraso nos estádios causa grande irritação. Apesar das seguidas declarações dadas pelo presidente Joseph Blatter nos dias que precederam o sorteio de ontem, dizendo que os "atrasos são pequenos'' e que acredita que tudo dará certo "por uma questão de confiança ao Brasil'', o fato de que o prazo acordado para a entrega, 31 de dezembro, não será cumprido causa bastante desgaste.

A contragosto, a Fifa aceitou a inauguração de estádios em janeiro - os de Manaus, Cuiabá e Natal, em cerimônias que terão a presença da presidente Dilma Rousseff. Há possibilidade de o Beira-Rio ser concluído no primeiro mês do ano, mas a Arena da Baixada é uma incógnita. É o estádio que mais preocupa. A ponto de o presidente do Atlético Paranaense, dono da arena, ter sido chamado à Costa do Sauipe para dar explicações. E os responsáveis pela Secopa paranaense não apareceram à apresentação das 12 sedes na quarta-feira na Bahia.

A questão da Arena Corinthians foi discutida na última semana e a Fifa deu um voto de confiança aos brasileiros (leia mais nesta página).

Infraestrutura. Fora de campo, as obras também não decolaram. Nas 12 cidades da Copa são observados muitos canteiros, com grande movimentação de operários. A maioria das intervenções de mobilidade urbana tem a conclusão prometida para até abril ou maio, mas várias delas não estarão prontas.

O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, não vê essa possibilidade como um grande problema. "As obras de mobilidade urbana são, quase na sua totalidade, obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), portanto obras que estavam previstas independentemente de o País sediar Copa e Olimpíada'', disse ao Estado.

Rebelo lembrou que quando o Brasil foi confirmado como sede da Copa, essas obras foram incluídas na Matriz de Responsabilidade. "Isso foi feito com a finalidade de antecipar os benefícios para a população e facilitar a realização da Copa. Houve alteração de calendário. O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de Cuiabá era para sair daqui 30, 40 anos, por exemplo. Não ficará pronto para 2014, mas uma parte será entregue'', garante Aldo Rebelo. "As coisas estão sendo feitas, por isso não falo em atraso. É que nem todas as antecipações foram realizadas.''

Mas o fato é que, das 45 intervenções de mobilidade urbana para as 12 cidades, só três obras estavam concluídas até setembro. Além disso, muitos dos empreendimentos foram retirados da matriz, deixando de ter direito a condições especiais de financiamento. No caso dos aeroportos, dos 30 projetos apenas 10 estão finalizados. Mas o governo garante que todos estarão prontos até o final de maio. Se não houver atrasos, claro.