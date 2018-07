Ainda há muito por fazer até a abertura da competição No sábado, quando bradou em tom solene "O Soccer City está pronto e aberto a partir de agora", o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, certamente se referia à parte interna do estádio. Do lado de fora, ainda há bastante coisa a fazer. Desde o simples plantar de grama até a conclusão das estações da linha expressa de ônibus planejada para levar os torcedores ao local, palco de oito jogos da Copa, entre eles o de abertura e a decisão - além de Brasil x Costa do Marfim, dia 20. Apesar do empenho de centenas de trabalhadores, o entorno pode não ficar pronto a tempo. O risco de trânsito caótico por causa do afluxo de pessoas pela via principal é grande, pois as obras prosseguem. / A.L.