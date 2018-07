'Ainda não estou 100%' reconhece herói do dia

Os jogadores do Corinthians, que foram os primeiros a comemorar o gol junto com o Imperador, saíram em defesa do atacante após a partida e passaram a enaltecer o companheiro. "Pô, o cara tem sentimento, toma muita porrada, ele precisava disso. Fico contente, estava mais que na hora de ele marcar e eu fico contente de poder ter participado disso", falou Emerson Sheik, que deu o passe para Adriano.

Liedson, o autor do gol de empate, também se disse feliz pela volta por cima do Imperador. "Só a gente sabe da luta que ele está fazendo para voltar. Fico contente com o gol dele, foi como se eu tivesse feito o gol."

Coube a Adriano diminuir o entusiasmo e baixar um pouco a poeira. Disse que estava realmente feliz, mas reconheceu que ainda falta muito para ser o Imperador que todos conhecem. "Todos tiveram paciência comigo, mas não posso ajudar muito porque ainda não estou 100%", disse. "Falei com o Tite sobre minha condição física, mas disse que poderia ajudar. Hoje (ontem) já pude jogar mais alguns minutos. Graças a Deus o Tite está depositando confiança em mim."

O gol também serviu para Adriano ganhar um pouco mais de moral com a diretoria, que estava descontente com sua recuperação. Ele se machucou em abril (operou o tendão de Aquiles), mas sua recuperação demorou mais do que o esperado. Fez uma estreia forçada contra o Atlético-GO, mas depois teve de ficar mais de um mês parado para melhorar sua condição física.

Por isso ele estava sendo contestado por vários dirigentes e alguns colocavam em xeque sua renovação de contrato, que vence em junho. Até o presidente Andrés Sanchez havia criticado publicamente a forma física e o peso do atleta. "Jogar com 100 quilos é um pouco complicado", chegou a dizer o presidente, que não era o crítico mais ferrenho do atacante.

Custo-benefício. Vários dirigentes achavam que não valia mais a pena pagar R$ 380 mil por mês por um jogador que pouco produziu desde a chegada ao Parque São Jorge. Ontem, esses mesmos dirigentes devem ter achado que já valeu a pena o investimento.

Também será a chance agora de o departamento de marketing, enfim, capitalizar com a camisa 10 usada pelo Imperador. Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube, assistiu a toda essa badalação ao atacante da área Vip do Pacaembu, que também contou com a presença até do publicitário Washington Olivetto, corintiano fanático.

O técnico Tite foi um pouco mais comedido ao falar do gol marcado pelo Imperador. "O Adriano sem suas melhores condições aguenta 30 minutos para fazer o trabalho de pivô", falou o treinador. "E quando joga junto com o Liedson, que se movimenta bem, o poder de finalização do time é muito grande".